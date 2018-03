Vende cocaina a due giovani davanti alla scuola Racagni: pusher 20enne in manette

Lo hanno sorpreso e bloccato poco dopo aver venduto una dose di cocaina a due giovani, proprio davanti alla Scuola Primaria Racagni di via San Pier Damiani. Un pusher di 20 anni è finito in manette nella mattinata di ieri, givoedì 15 marzo. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Parma hanno deciso di concentrare i controlli nella zona di via Buffolara, un luogo segnalato come possibile ritrovo di spacciatori e clienti. I militari hanno scelto di fare un appostamento in abiti civili: quasi subito è arrivato un ragazzo in sella ad una bicicletta che si è fermato a parlare con due giovani, che si trovavano a bordo di una Kia Rio. Uno dei due ragazzi è sceso ed ha parlato con il giovane in bicicletta, che si è poi allontano verso via Bocchi, per fare ritorno pochi minuti dopo. Dopo lo scambio tra i due i carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato il pusher, non senza difficoltà: il giovane infatti ha cercato di scappare, prima in bicicletta e poi a piedi, ma è stato bloccato. Anche i due clienti sono stati fermati: si tratta di due ragazzi di 30 anni residenti a Fontanellato: uno di loro ha ammesso di aver appena comprato una dose di cocaina. Il pusher è stato accompagnato in caserma: aveva con è 80 euro, frutto dello spaccio, e altre due dosi di cocaina nelle mutande. Per lui è scattato l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dal fatto che si trovava nei pressi di una scuola. Il 20enne ora si trova nel carcere parmigiano di via Burla.