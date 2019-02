Spaccio di droga e furti in abitazione: la polizia 'setaccia' la stazione e il Pablo

Proseguono i controlli della polizia di Stato nei quartieri caldi della città per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e per prevenire i furti in abitazione. Nel corso della giornata di ieri la Questura di Parma ha presisposto un servizio con l'impiego di sei pattuglie che hanno setacciato i quartieri. In particolare gli agenti hanno perlustrato le zone della stazione ferroviaria e del quartiere Pablo. Le aree sono state individuate anche grazie all'ausilio del sistema X-Law, che ha indicato proprio quelle zone come potenzialmente interessate a fenomeni di furti in abitazione.