Spaccio e degrado: scattano i controlli della polizia al Pablo e al San Leonardo

Nuovo pattugliamenti dei poliziotti nei quartieri di Parma più a rischio per spaccio di droga e furti. Nel corso della settimana appena trascorsa infatti la Questura di Parma ha predisposto un servizio di controlli in centro storico, nel quartiere Pablo e nel quartiere San Leonardo. I controlli straordinari hanno visto l'impiego di tre pattuglie delle Volanti, sei del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e due della polizia Municipale. In totale sono state controllate 80 persone e 55 veicoli. Due auto sono state trovate senza la revisione in regola ed è stata comminata una multa ad un conducente che non aveva le cinture di sicurezza. La polizia Municipale invece ha rimosso un furgone abbandonato in Oltretorrente, luogo di ritrovo di molti cittadini stranieri.