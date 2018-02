Spacciava ecstasy e ketamina davanti al Mu: arrestato 24enne, nascondeva la droga in casa del nonno

Lo hanno bloccato proprio nel parcheggio di fronte al locale Mu in via del Taglio a Parma. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti nella nottata tra domenica 25 febbraio e lunedì 26 febbraio ed hanno colto un giovane di 24 anni, residente a Fornovo, mentre si trovava davanti al circolo Arci, precisamente nel parcheggio di fronte, con un borsello contenente diversi tipi di sostanze stupefacenti. Alla vista della pattuglia il giovane, che fa l'operaio e non ha precedenti penali, ha cercato di disfarsi della droga, lanciando il borsello nel quale era contenuta, a terra. I militari però hanno assistito alla scena ed hanno bloccato il 24enne, per effettuare un controllo. Nel borsello, appena lanciato, c'erano 5,6 grammi di hashish, 3.7 grammi di ecstasy, un grammo di ketamina e altre droge sintetiche. La perquisizione a casa del nonno del giovane, dove il 24enne vive abitualemente, ha portato al ritrovamento di altre sostanze stupefacenti. Il givoane è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.