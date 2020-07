Spaccio in Oltretorrente: i poliziotti arrestano un pusher 28enne nigeriano

Un pusher nigeriano di 28 anni è stato arrestato dalla sezione Antidroga della Squadra Mobile di Parma, nell'ambito di un importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, le cui iniziali sono E.E., spacciatore nel quartiere Oltretorrente era sottoposto alla misura del divieto di dimora in provincia di Parma ma lo ha violato in più occasioni. Il 2 luglio infatti i poliziotti sono entrati all'interno dell'abitazione di un amico del 28enne per arrestarlo, sempre per detenzione ai fini di spaccio. In quell'occasione gli agenti hanno trovato proprio il 28enne nigeriano, che non avrebbe dovuto essere a Parma. Anche l'11 luglio i poliziotti si sono recati nella stessa abitazione ed hanno trovato ancora una volta il 28enne. A questo punto il giovane pusher è stato arrestato: l'Autorità Giudiziaria ha infatti disposto l'aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere.

