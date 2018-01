Spara al compagno durante la battura di caccia al cinghiale: 68enne grave al Maggiore

Stavano effettuando una battuta di caccia al cinghiale a Riano di Langhirano quando all'improvviso è partito un colpo dal fucile di uno dei cacciatori ed ha raggiunto la gamba del compagno. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 27 gennaio. Secondo le prime informazioni l'incidente, la cui dinamica esatta è in corso di ricostruzione, avrebbe portato al ferimento grave di un uomo di 68 anni, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: è stato infatti raggiunto da un proiettile alla gamba. In un primo momento le sue condizioni erano apparse critiche ma l'approfondimento medico ha portato ad escludere il pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che stanno acquisendo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini.