Spari al motociclisti: il cerchio si stringe intorno al responsabile

Il cerchio si stringe intorno al responsabile degli spari che nella mattinata di domenica 3 novembre hanno colpito alcuni motociclisti, tra cui il 21enne Giulio Scaffardi di Bedonia (IL SUO RACCONTO - "Mi hanno sparato mentre andavo in moto") che ha riportato una ferita al costato. L'episodio è avvenuto nei pressi di Felina, nella zona di Castelnovo nè Monti. Secondo le indagini che stanno portando avanti i carabinieri di Castelnovo nè Monti, l'autore potrebbe essere un abitante che risiede in zona. La violenta protesta - che ha causato il ferimento di tre giovani che stavano partecipando ad una gara di Enduro patrocinata dalla Federazione Motociclistica Italiana - potrebbe essere nata dal suo disprezzo per chi gira in moto in quelle zone.