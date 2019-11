Spara ai motociclisti durante una gara di Enduro: ferito un 19enne di Bedonia

Ha sparato, apparentemente senza motivo, a quattro motociclisti che stavano partecipando ad una gara di Enduro, la sesta prova del 'Trofeo Enduro Sport', che era in corso domenica pomeriggio a Felina di Castelnovo nè Monti. Tra i feriti anche un ragazzo di Bedonia, Giulio Scaffardi, che si è recato al Pronto Soccorso, accompagnato dai carabinieri. Il giovane, che è stato raggiunto da uno dei proiettili sparati da uno sconosciuto, è rimasto ferito al costato ed è stato curato dai sanitari dell'ospedale.

Oltre all'atleta di Bedonia sono stati colpiti altri tre motociclisti: uno ha riportato una ferita al braccio, un altro aveva un proiettile conficcato nel casco mentre il terzo ha trovato un proiettile all'interno del telaio della moto. I motocilisti hanno denunciato tutti ai carabinieri di Castelnovo nè Monti, che li hanno accompagnati al Pronto Soccorso. Le indagini sono in corso per identificare l'autore, o gli autori, del gesto violento. Secondo le prime informazioni i proiettili sparati potrebbero essere di una pistola ad aria compressa. La gara era regionale e patrocinata dalla Federazione Motocilista Italiana, che ora vuole far chiarezza sulla vicenda.