Spintona e prende ai calci i carabinieri: pusher nigeriano arrestato in via Bormioli

E' stato sorpreso, in via Bormioli a Parma, mentre spacciava cocaina ad un consumatore: una dose che è stata pagata dal ciente con una banconota da 50 euro. I carabinieri di Parma, che si trovavano in zona per effettuare alcuni controlli proprio contro lo spaccio di droga, lo hanno colto in flagranza di reato ed hanno cercato di fermarlo. Il pusher, un 37enne nigeriano - residente a Frosinone e con alcuni precedenti penali- ha reagito spintonando i militari e prendendoli a calci. L'uomo è stato bloccato ed ammanettato: le accuse nei suoi confronti sono spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Lo spacciatore, che ora si trova nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, aveva in tasca dieci involucri di cocaina e 430 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio.