Spintona la proprietaria per rubarle la bici: 28enne 'placcato' da due passanti in via Farini

Pensava di poter rubare quella bicicletta, una city bike da donna, senza troppe difficoltà. Un giovane, dopo aver visto la bici parcheggiata all'interno di un cortile in via Farini, legata con la catena ma incustodita, ha deciso di agire. Si è portato all'interno dell'area cortilizia ed ha iniziato a 'lavorare' per tagliare il lucchetto: in quel momento la proprietaria si è affacciata alla finestra e ha visto la scena. E' scesa con l'intento di sventare il furto ma il giovane non si è arreso: tra i due c'è stato un contatto, il ladro infatti ha spintonato la donna e poi è fuggito a bordo della bicicletta. In via Farini due passanti hanno bloccato il ladro: la donna infatti ha gridato 'Al ladro' e i due giovani si sono attivati per impedire al 32enne di fuggire. Il ladro, accusato di rapina impropria, è stato poi bloccato ed arrestato dagli uomini delle Volanti e verrà processato per direttissima.