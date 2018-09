Sporcizia e pessime condizioni igieniche: chiuso un locale in via Trento

Un locale di via Trento, che fornisce cibo e bevande, è stato chiuso per le scarse condizioni igieniche degli interni e per il non rispetto delle regole per la conservazione e la divisione degli alimenti. Il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, 11 settembre, nell'ambito dei controlli che sono stati portati avanti dai carabinieri nelle zone del centro storico e dei parchi cittadini. I Nas, insieme all'Ausl, hanno deciso di controllare le condizioni igieniche ed il rispetto delle norme di un negozio di kebab in via Trento. Dopo aver fatto le verifiche del caso nella mattinata di oggi è stata decisa la sospensione della licenza del locale, fino a quando non verranno ristabilite le condizioni minime di igiene. In particolare dovrà essere realizzata una disinfestazione degli interni e dovranno essere rispettate le norme per la conservazione degli alimenti.