Sputi, minacce e molestie all'ex compagna e ai figli della donna: 49enne condannato

Avrebbe molestato, pedinato e minacciato, per otto lunghi mesi, la sua ex compagna ed i figli adolescenti di lei. Un 48enne di Borgotaro si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi di violenza che hanno portato la donna, esasperata dal comportamento dell'uomo e preoccupata per i figli, a denunciarlo. Il Tribunale di Parma ha deciso una condanna a otto mesi per atti persecutori.

La vicenda, che si è sviluppata tra il 2018 e la primavera del 2019, è quella tipica dei casi di stalking. I due avevano deciso di avviare una relazione: la donna aveva i due figli dal precedente matrimonio. Quando la donna ha deciso di interrompere la relazione il 48enne ha iniziato a mettere in atto alcuni comportamenti vessatori: oltre a pedinare l'ex compagna si appostava sotto casa sua o davanti al suo posto di lavoro, le scattava delle fotografie. In alcuni casi l'uomo aveva anche insultato la donna ed i suoi figli, arrivando anche a sputargli addosso. Una volta l'uomo era arrivato anche a consegnare alla figlia adolescente una busta con dentro la foto della madre tagliuzzata ed alcuni brandelli di vestiti.