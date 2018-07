Sradicano la colonnina del self service con un autocarro e se la portano via: danni per 10 mila euro

Hanno usato un autocarro, un Fiat Daily, per abbattere la colonnina del self service, poi l'hanno caricata sul mezzo e sono scappati nella notte. L'assalto al distributore di benzina Q8 di via Cremonese è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: un colpo portato a termine da quattro persone. Le telecamere dell'impiato di video sorveglianza hanno ripreso tutto. Quattro banditi, che sono arrivati sul posto con mezzi diversi, hanno effettuato l'assalto poco dopo l'una e mezza: la zona è isolata e a quell'ora passano poche auto. Uno dei banditi si è messo alla guida del Daily e in retromarcia ha urtato con violenza la colonnina del self service, fino a sradicarla. I ladri erano convinti di riuscire a rubare tutti i soldi del self service: in realtà all'interno c'erano poche centinaia di euro poichè il proprietario ogni sera lo svuota. I danni invece sono ingenti: ammontano a circa 10 mila euro. Ora il self service non c'è più e per riallestirlo dovranno essere spesi molti soldi. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i banditi.