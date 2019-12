Stalker torna a minacciare la moglie il giorno in cui esce dal carcere: 43enne condannato

E' uscito dal carcere di Modena - dopo aver scontato una pena per stalking - ed il giorno stesso è tornato a minacciare la moglie, una donna di origine moldava di 35 anni, ed ha minacciato anche gli assistenti sociali, la cugina ed il fratello. Un uomo di 43 anni, di origine campana, è stato nuovamente condannato dal Tribunale di Parma ad un anno e 8 mesi, proprio per quelle minacce. La donna, che è stata vittima degli atti persecutori dell'ex marito, era stata condotta in una struttura protetta, proprio per sfuggire alle minacce dell'uomo che, nel corso del tempo, si erano fatte sempre più frequenti e gravi. Nei confronti dell'uomo è in sospeso un'altra condanna, a due anni, che non è ancora diventata definitiva.