L'arresto è convalidato ma lui è libero, stalker si ripresenta sotto casa della sua vittima: 38enne in manette

Poche ore dopo la convalida dell'arresto, che ha previsto però la sua rimessa in libertà con il solo divieto di avvicinamento alla donna che aveva molestato negli ultimi mesi un 38enne tunisino si è ripresentato sotto casa della sua vittima ed è stato nuovamente arrestato dai poliziotti per stalking. Sabato scorso l'uomo era stato arrestato in flagranza di reato mentre si trovava sotto casa di una giovane, che aveva chiamato subito i poliziotti. Dopo la convalida dell'arresto, avvenuto mercoledì l'uomo è stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla persona offesa. Lo stalker non ha rispettato il divieto e si è presentato, dopo poche ore, nuovamente sotto casa della donna. I poliziotti sono arrivati sul posto e lo hanno arrestato, segnalando poi all'Autorità Giudiziaria la violazione della misura cautelare.