Stato d'emergenza, via libera: stanziati 10 milioni per l'alluvione

Il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza per i territori di Parma, Reggio Emilia e Modena in seguito all'alluvione, dalle piene e dal gelo che si sono verificati dall'8 al 12 dicembre. La richiesta del presidente della Regione Bonaccini è andata a buon fine: con il provvedimento vengono anche sbloccati i primi fondi, 10 milioni di euro, destinati ai risarcimenti per i danni provocati in quei giorni. Ai soldi messi a disposizione dal Governo si aggiungeranno altri 2 milioni di euro che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato nei giorni successivi all'alluvione. Il presidente della Regione Bonaccini sarà domani, domenica 31 dicembre, a Colorno per incontrare i commercianti del paese e parlare dell'anticipo delle risorse, che verrà messo in atto dall'Ente regionale, per coprire i danni causati dalll'alluvione.