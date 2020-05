Stazione, 46enne ghanese arrestato dalla polizia ferroviaria: deve scontare un anno e 2 mesi per spaccio

Un 46enne ghanese, senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia ferroviaria in stazione di Parma, durante i controlli degli agenti per verificare il rispetto delle norme anticontagio da coronavirus. L'uomo, a cui è stato notificato un ordine di carcerazione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale - emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, dovrà scontare in carcere una pena di un anno e 2 mesi. Al termine dell'indentificazione il 46enne è stato accompagnato nel carcere parmigiano di via Burla.

