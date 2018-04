Stazione, chiuso un piano del parcheggio sotterraneo: era il rifugio dei senzatetto

I cancelli del piano meno due del parcheggio sotterraneo della stazione ferroviaria di Parma, che ha 111 posti auto, è stato chiuso e dalla giornata di mercoledì non è più accessibile. La decisione è stata presa da Infomobility e dalla Stu Stazione; la necessità è quella di porre rimedio ad alcuni atti vandalici che si sarebbero verificati all'interno della struttura ma l'intento è anche quello di organizzare meglio gli spazi e di mettere in atto alcune contromisure per impedire ai senzatetto di entrate e trascorrere la notte all'interno della struttura. Sono tante le persone che, in quel parcheggio, in mancanza di alternative, ci trascorrevano la notte. Non è stata ancora comunicata la data di riapertura del parcheggio: il sistema antincendio sarebbe stato danneggiato. Il motivo? I senzatetto, presenti nella struttura, avrebbero utilizzato l'acqua dei manicotti per lavarsi.