Stazione, scende dal pullman e un ladro le ruba la borsetta: 28enne bloccato e denunciato

Ha approfittato di un momento di distrazione di una giovane donna, che è scesa da un pullman in stazione ed è inciampata, per rubarle la borsetta e scappare. Un 28enne rumeno è stato identificato e denunciato dagli uomini della Polizia Ferroviaria di Parma che lo hanno individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza in meno di 72 ore dal furto. Il 25 gennaio la donna, una viaggiatrice di origine ucraina è arrivavata in stazione con un autobus: dopo essere scivolata ha lasciato cadere involontariamente a terra la sua borsetta, all'interno della quale c'erano importanti documenti di identità, oltre che i soldi. Subito dopo il furto la giovane ha denuciato l'episodio alla polizia Ferroviaria.

Gli agenti si sono messi subito al lavoro ed hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Il giovane che appariva in quei fotogrammi era una persona conosciuta ai poliziotti e che in passato si era reso protagonista di altri furti e reati contro il patrimonio. Le ricerche, che sono scattate subito dopo l'identificazione, si sono concluse positivamente il 28 gennaio: il giovane, un 28enne rumeno, è stato bloccato e portato negli uffici della Polfer. Di fronte alle prove evidenti ha confessato, fornendo elementi utili per far trovare la borsetta. Il ladro infatti, dopo averla svuotata del denaro, l'aveva abbandonata in un cassonetto giallo per i vestiti usati. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato: il Questore ha emesso nei suoi confronti il divieto di ritorno nel Comune di Parma per tre anni.