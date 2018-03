Stazione spaziale cinese, rientro previsto dal 28 marzo: tutti gli aggiornamenti

La stazione spaziale cinese Tiangong-1 è in caduta libera verso la Terra: secondo gli ultimi aggiornamenti il suo ingresso nell'atmosfera terrestre è previsto tra il 30 marzo ed il 6 aprile: nei giorni di Pasqua quindi, anche se è molto improbabile, potrebbe capitare che qualche frammento della stazione raggiunga la Terra: l'Italia e la zona a sud dell'Emilia-Romagna sono comprese nell'area in cui potrebbe cadere. Solo sei ore prima dell'impatto però si potranno avere dati certi rispetto ai punti in cui i detriti potrebbero cadere, Per seguire in tempo reale Tiangong-1 è possibile collegarsi alla pagina di Satview. Saranno proprio i giorni di Pasqua quelli più 'caldi': cresce l'attesa ma gli scienziati assicurano che i rischi sono ridotti.