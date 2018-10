Stefano Fiore patteggia pena di 1 anno ed 11 mesi: provocò incidente in cui morì un 22enne

Ha patteggiato la condanna ad un anno e 11 mesi e beneficiato della sospensione della pena. E’ finito così il procedimento che vedeva imputato per omicidio stradale e lesioni personali gravi l’ex calciatore del Parma e della Nazionale, Stefano Fiore, per aver causato la morte di un ragazzo di 22 anni il 16 aprile 2017 in un tamponamento a catena sulla via Flaminia e provocando inoltre il ferimento del padre.

In base alla originaria accusa Fiore (che ha anche vestito le maglie di Lazio, Verona, Padova, Udinese, Valencia, Fiorentina, Torino, Livorno, Mantova e Cosenza), viaggiava alla guida della sua auto a una velocità eccessiva “in relazione alle condizioni del traffico, della visibilità e della strada, circolando quindi in maniera tale da non salvaguardare la sicurezza stradale e compiere tutte le manovre necessarie per prevenire situazioni di pericolo, non mantenendo una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva” guidato dal giovane, che poi ha perso la vita.

Il Gup Corrado Cappiello ha preso atto dell’accordo tra le parti ed emesso la sentenza. L’avvocato Ettore Jacobone, difensore di parte civile, ha spiegato: "Oggi si chiude una parte della vicenda che ha riguardato i miei assistiti. E’ un processo che non avremmo mai voluto celebrare per il dolore lo avvolge. Anche perché nessuna sentenza di condanna riuscirà a colmare il profondo dolore in cui vivono tuttora i genitori del ragazzo".