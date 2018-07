Sterpaglie a fuoco lungo la ferrovia tra Ozzano e Gaiano: sospesa la circolazione dei treni

Sterpaglie a fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 luglio lungo l'asse della linea ferroviaria tra gli abitati di Ozzano e quello di Gaiano. Diversi focolai si sono sviluppati: l'incendio si è sviluppato per circa due chilometri. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco: gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere le fiamme, che si stavano propagando. Prima dell'arrivo dei pompieri alcuni agricolotori hanno iniziato a spegnere le fiamme, utilizzando alcune autobotti. La circolazione dei treni lungo la ferrovia Parma-La Spezia è stata sospesa per alcune ore nel pomeriggio.