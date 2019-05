Strada Argini, 17enne sorpreso con l'eroina in tasca: denunciato

Lo hanno perquisito durante uno dei controlli che, da mesi, i carabinieri di Parma stanno effettuando nei luoghi più caldi della città per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane minorenne di 17 anni aveva in tasca un grammo di eroina: i militari lo hanno fermato in strada Argini a Parma. Per lui è scattata una denuncia e la segnalazione in Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.