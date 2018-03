Maltempo: chiusi tratti stradali anche in Emilia-Romagna

Anas comunica che, a seguito del maltempo, in Liguria sulla strada statale 1 ‘via Aurelia’ è chiuso il tratto al km 460,000 nel territorio comunale di Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata. Il traffico leggero è deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto. Le squadre di pronto intervento sono al lavoro per rimuovere il mezzo e ripristinare la sicurezza della circolazione.

In Emilia Romagna, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ è chiusa la carreggiata in direzione nord al km 187,000 a Igea Marina a causa di un mezzo pesante di traverso sulla sede stradale. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sull’Appennino tosco-romagnolo sulla strada statale 3bis (E45) è chiusa in Toscana la carreggiata nord tra i km 147,500 e 162,000, da Pieve S. Stefano a Canili. È attivato il filtraggio dei veicoli aSan Sepolcro Sud.

In Emilia Romagna la strada statale 3bis (E45) è chiusa tra lo svincolo di Canili, al km 162,698, e lo svincolo di Montecastello, al km 198,200, con conseguente chiusura degli svincoli entrata/ingresso che sono presidiati da forze dell'ordine. Mezzi sgombraneve e spargisale sono in azione lungo l’intera tratta per consentire il ripristino della normale circolazione, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.

