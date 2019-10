Paura in via dei Mercati, 45enne accoltellato davanti al Sert: grave al Maggiore

Momenti di paura, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, in via dei Mercati, di fronte al Sert. Un uomo di 45 anni, di origine liberiana, è stato accoltellato dal rivale di 40 anni, un cittadino albanese. Secondo le prime informazioni l'uomo albanese avrebbe sferrato una coltellata, per cause in corso di accertamento, al liberiano proprio mentre entrambi si trovavano di fronte alla struttura sanitaria. Sul posto è scattato subito l'allarme e sono arrivati i sanitari del 118, oltre ai carabinieri. I militari, giunti sul posto, stanno approfondendo la dinamica dell'episodio: le indagini sono in corso. Il 45enne ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso e si trova nell'area rossi: sta effettuando accertamenti sulle condizioni di salute, giudicate gravi.

Aggiornamenti a breve