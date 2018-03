Studente 15enne prende a testate il professore e gli rompe il naso

Un grave episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi all'interno di un istituto scolastico della città. Un giovane studente minorenne ha aggredito il suo professore, poco dopo che era stato fatto uscire dalla classe poichè aveva iniziato a provocare l'insegnante e a disturbare. L'episodio si è verificato venerdì mattina durante le lezioni: il professore si sarebbe avvicinato al ragazzo di 15 anni per comunicargli che avrebbe dovuto frequentare un corso. Oltre a questo il giovane, in passato, aveva già avuto alcuni problemi con i professori. Il 15enne si è innervosito e, quando ha iniziato a provocare lo stesso professore, è stato fatto uscire dalla classe. A quel punto prima ha minacciato l'educatore e poi gli ha sferrato una testata, provocandoli la rottura del naso. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato l'insegnante al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I medici hanno stabilito 15 giorni di prognosi per il professore.