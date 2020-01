Intossicazione alimentare per sessanta studenti in gita: nove ricoverati in ospedale

Nove studenti della Scuola Media di Noceto Biagio Pelecani sono finiti in ospedale mentre si trovavano in gita con la scuola per la settimana bianca a Folgarida, in Trentino. Gli alunni dell'istituto scolastico si sono recati in gita nella località turistica e sciistica e sono stati alloggiati all'interno di un hotel della zona: alcuni giorni fa circa 60 studenti, degli oltre 110 che erano partiti, hanno manifestato i sintomi di un'intossicazione alimentare. Nove di loro, che hanno accusato i sintomi più gravi, sono stati trasportati negli ospedali della zona per sottoporsi ad analisi ed accertamenti. Secondo le prime informazioni nessuno degli studenti sarebbe grave. La cucina dell'hotel sarebbe stata posta sotto sequestro per gli approfondimenti previsti per legge.