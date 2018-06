Tenta di stuprare una 13enne mentre dorme: arrestato operaio 41enne

Ha cercato di stuprare una ragazzina di 13 anni mentre dormiva nell'abitazione in provincia di Parma in cui, durante il giorno, si era svolta una festa che aveva coinvolto entrambe le famiglie. Un operaio di 41 anni, residente in provincia di Monza, è stato arrestato dai carabinieri di Parma che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Parma Alessandro Conti. Il reato contestato dal Pubblico Ministero Daniela Nunno è violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima è minore di 14 anni e per il fatto di aver agito in circostanze tali da ostacolarne la difesa.

Tenta di stuprare una 13enne mentre dorme

Il gravissimo episodio è avvenuto nel mese di marzo, all'interno di un'abitazione in provincia di Parma. Le famiglie della vittima e quella dell'aggressore si sono ritrovate nella casa di amici comuni per una festa. Nel corso della giornata l'uomo ha tentato in più di un'occasione l'approccio fisico con la ragazzina, che si è sempre opposta, allontanando il 41enne. L'aggressore quindi ha aspettato la notte per agire: si è introdotto nella sua camera ed ha tentato di stuprarla, approfittando del fatto che stesse dormendo e non potesse così difendersi, come invece aveva fatto durante il giorno. Solo l'intervento tempestivo della madre della ragazza ha evitato il peggio: la donna infatti è entrata ed ha impedito che il 41enne portasse a compimento il suo piano.

Da momento del tentato stupro sono partite le indagini dei militari. Il quadro indiziario nei confronti della persona accusata è stato acquisito dai carabinieri che hanno lavorato in collaborazione con la Procura di Parma. Ora l'operaio si trova rinchiuso nel carcere di Monza con la pesante accusa.