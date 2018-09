Stupro di una 21enne, l'avvocato di Pesci: "Non ha nulla da nascondere"

"Non ha nulla da nascondere, chiarirà la sua posizione". Antonio Dimichele, l'avvocato di Federico Pesci, l'imprenditore 46enne arrestato con le pesanti accuse di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una ragazza di 21 anni, parla della posizione del suo assistito. "E' molto scosso per il provvedimento cautelare, non se l'aspettava. "La vicenda potrebbe essere ridimensionata" dichiara l'altro avvocato di Pesci Mario L'Insalata. Intanto lunedì mattina si svolgerà l'interrogatorio di garanzia nel carcere di via Burla per Federico Pesci e per Wilson Ndu Aniyeme, il 53enne nigeriano accusato degli stessi reati di Pesci, violenza sessuale e lesioni pluriaggravate.