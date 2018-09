Pesci fa ricorso al Riesame: il Gip boccia la richiesta di incidente probatorio

Il Gip ha dichiarato inammissibile la richiesta degli avvocati della difesa di Federico Pesci, Mario L'Insalata e Antonio Dimichele, dell'incidente probatorio sulle lesioni della ragazza. I legali avevano infatti richiesto, come scritto ieri, di attivare l'istituto giuridico che prevede l'assunzione anticipata dei mezzi di prova. In questo caso l'incidente probatorio avrebbe riguardato le lesioni della ragazza: si sarebbe aperta una sessione d'indagine con la partecipazione di periti e medici. Nel frattempo i legali hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame ma senza indicare la richiesta specifica: un ricorso in bianco che verrà concretizzato durante l'udienza: gli avvocati potrebbero chiedere gli arresti domiciliari per il loro assistito, che si trova ancora all'interno del carcere di Modena. Per ora Francesco Saggioro, il legale di Wilson Ndu Aniyem, non ha presentato nessun ricorso al Tribunale del Riesame.