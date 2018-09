Stupro della 21enne: oggi gli interrogatori in carcere per i due arrestati

Federico Pesci e Wilson Ndu Aniyem, arrestati con le pesanti accuse di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate nei confronti di una ragazza di 21 anni quattro giorni fa verranno sentiti entrambi nella mattinata di oggi, lunedì 3 settembre, nel carcere di via Burla a Parma, dove si trovano rinchiusi dal giorno dell'arresto. Gli interrogatori di garanzia si terranno davanti al giudice: i difensori del noto imprenditore 46enne Federico Pesci Mario L'Insalata e Antonio Dimichele, hanno fatto sapere che il loro cliente risponderà alle domande e fornirà una propria ricostruzione dei fatti: "Non ha nulla da nascondere". Anche il difensore del 53enne nigeriano, accusato degli stessi reati e di aver fornito la droga durante la serata, Francesco Saggioro, ha detto che, probabilmente, il suo cliente non si avvarrà della facoltà di non rispondere.