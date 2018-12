Sul bus senza biglietto aggredisce il controllore: 30enne denunciato

E' salito sull'autobus della linea 7 senza biglietto, sperando di non essere controllato. Un giovane 30enne, poi denunciato per la violenza che ha esercitato contro il verificatore della Tep, pensava di non incappare nelle verifiche, che sono state recentemente intensificate a bordo degli autobus dell'azienda di trasporto pubblico locale. L'episodio è avvenuto in viale Mariotti. Il controllore è salito: il giovane non ha mostrato il titolo di viaggio e in tutta risposta ha aggredito il controllore. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Parma che hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato per aggressione e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Per lui è stato proposto un foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma.