Una Super Luna "blu e rossa": occhio al cielo, l'evento rarissimo

La prossima settimana, esattamente il 31 gennaio, sarà visibile un raro evento celeste: l'eclissi della Super Luna rossa e blu.

La Luna sarà nel punto più vicino alla Terra e avrà colori davvero incredibili. Il fenomeno, che non si verificava da 150 anni, sarà visibile nella sua versione migliore "nel Nord America, in Alaska, nelle Hawaii", secondo la Nasa.

La Super Luna rossa (o di sangue) e blu è il risultato di diversi fenomeni che accadono contemporaneamente: una luna blu, la seconda luna piena del calendario mensile, di una super luna, cioè il momento in cui la luna è al suo perigeo, con il 14% in più di brillantezza e di una luna rossa, il momento durante l'eclissi lunare in cui la luna prende una tinta rossastra.

Per chi si trova in Nord America, Alaska, Hawaii, l'eclissi sarà visibile prima dell`alba del 31 gennaio, mentre per coloro che si trovano in Medio Oriente, Asia, Russia orientale, Australia e Nuova Zelanda, la Superluna blu e rossa potrà essere vista al sorgere della Luna la mattina del 31. In Italia, purtroppo sarà visibile soltanto con la diretta streaming. L'eclissi durerà 77 minuti.