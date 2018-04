Superenalotto: a San Secondo centrato un 5 da oltre 41 mila euro

La fortuna torna a far tappa in Emilia Romagna con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato un giocatore di San Secondo Parmense, in provincia di Parma, ha centrato un 5 da ben 41.679,61 euro. La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata presso la Tabaccheria Canali di via Garibaldi 41. Il Jackpot, nel frattempo, vola a 26 milioni di euro: in Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.