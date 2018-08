Svaligiate tre case a Collecchio in via Carrega: rubati oro e gioielli

Sono entrati al mattino presto, quando i proprietari non erano in casa. Erano circa le 7.30 di qualche giorno fa quando i malviventi si sono introdotti all'interno di tre appartamenti in via Carrega a Collecchio e li hanno svaligiati, rubando soldi e gioielli. Dopo aver forzato porte e finestre i banditi si sono introdotti all'interno degli edifici, utilizzando anche un piede di porco. Le case sono state messe a soqquadro: i ladri infatti cercavano qualcosa di prezioso da rubare: in un appartamento hanno trovato gioielli ed oro, oltre a contanti. Il colpo è stato probabilmente pensato con cura. "Nulla li ha fermati - ha scritto una delle persone derubate su Facebook. nè l'allarme del vicino nè le inferriate alle finestre. Porte e finestre sono state distrutte, i cassetti ribaltati, la casa a soqquadro. La cosa più preziosa che ci hanno rubato è stato il senso di sicurezza e l'intimità della nostra abitazione: adesso non ci sentiamo più sicuri in casa nostra".