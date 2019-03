Rapina choc: "Svegliata da un coltello puntato alla gola: mio marito preso a pugni dai banditi"

Rapina choc nella notte tra il 10 e l'11 marzo in una villetta di via San Sebastiano Vinci. Momenti di terrore per due coniugi che sono stati picchiati e minacciati di morte, con tanto di coltello alla gola. Ecco la testimonianza di una delle due vittime, la donna di 65 anni che, dopo essersi addormentata, si è svegliata con un coltello puntato alla gola.

"Eravamo a letto quando abbiamo sentito dei rumori. Mio marito è venuto al piano di sotto a vedere ma non c'era niente di anomalo: probabilmente i banditi si fermavano quando sentivano che veniva a controllare. Io poi mi sono poi riaddormentata: mi sono svegliata di soprassalto, un uomo con il passamontagna mi stava puntando un coltello alla gola. Mi minacciava: "Non urlare, altrimenti ti ammazzo", poi mi ha strappato dal collo la collana ed i braccialetti che avevo al polso".

Prima di andare dalla donna i banditi hanno minacciato e picchiato il marito, che dormiva in un'altra stanza. Il 65enne ha cercato di opporsi e ha preso un pugno in faccia, rimandendo ferito. "Mio marito è stato il primo ad essere aggredito: ha cercato di fermare il ladro e si è preso un pugno in un occhio. Ieri siamo andati al Pronto Soccorso: mio marito ha anche detto "Vi diamo i soldi, basta che ve ne andate" perchè il rapinatore continuava a tenermi il coltello alla gola.

I rumuri hanno svegliato i vicini, che hanno sentito le minacce e la reazione della donna. "Abbiamo dato tutti i soldi che avevamo in casa e poi se ne sono andati. Un mio vicino, che è un maresciallo in pensione, ha sentito qualche rumore ed ha iniziato a bussare alla parete. Anche grazie a lui i banditi sono scappati: poi è arrivato con una pistola ma per fortuna non ha incrociato i ladri"