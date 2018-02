I vicini di casa vedono i ladri e chiamano i carabinieri: sventati due furti in abitazione

I ladri hanno dovuto desistere dai loro intenti, dopo essere stati visti dai vicini mentre cercavano di entrare all'interno di due abitazioni, una in via Paisiello e una in strada Contrada Marano. Nel week end i carabinieri di Parma hanno intensificato i controlli finalizzati alla prevenzione dei furti in appartamento e sono intervenuti in due occasioni: alle ore 21 di sabato 3 febbraio i militari hanno raccolto la segnalazione di un residente di via Paisiello che ha visto due uomini armeggiare con la serranda, al primo piano sul balcone. Il vicino di casa ha subito chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti costringendo i ladri a scappare. Verso mezzanotte, sempre di sabato 3 febbraio, un uomo che stava passeggiando con il cane ha visto alcuni uomini con delle torce nel giardino di una villa in strada Contrada Marano ed ha chiamato il 112. La pattuglia è arrivata sul posto, costringendo i ladri a scappare.