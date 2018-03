Svuotano gli spogliatoi dell'Inter Club mentre i ragazzi si stanno allenando

Hanno agito in pieno giorno, mentre alcuni ragazzini stavano facendo allenamento. Il colpo dei ladri che, probabilmente hanno deciso di entrare proprio nel momento in cui le due squadre di giovani si trovavano in campo ed avevano lasciato i loro effetti personali nello spogliatoio, è andato a buon fine. Nessuno si è accorto dell'arrivo dei ladri che hanno portato via tutto: cellulari, borse, giubbotti, scarpe e tutto quello che hanno trovato. I ragazzi, la squadra degli Esordienti e quella degli Allievi, erano in campo: qualcuno è tornato negli spogliatoi ma nessuno si è accorto di nulla. Il furto è avvenuto tra le 18.30 e le 20 di lunedì pomeriggio in via Grenoble all'interno dell'Inter Club, nel parco Martini. Secondo le prime informazioni sarebbero stati rubati almeno nove cellulari, oltre agli oggetti personale e ai soldi contenuti nei portafogli.