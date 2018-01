Tabaccaio mette in fuga i banditi e li insegue con una mazza da baseball

Hanno tentato di rapinare una tabaccheria di via Parigi in pieno pomeriggio ma non immaginavano che davanti a loro avrebbero trovato il proprietario che, armato di mazza da baseball, li ha cacciato e fatti scappare, inseguendoli poi in strada. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio 17 gennaio verso le ore 15 all'interno della tabaccheria Melody di via Parigi: i due giovanissimi sono entrati. Uno dei due è rimasto sulla porta mentre l'altro si è avvicinato al bancone ed ha chiesto un pacchetto di sigarette. Dopodichè ha minacciato il titolare: "Dammmi anche i soldi o ti ammazzo". In quel momento però nessuno dei due ha branditi pistole e coltelli: il proprietario è riuscito ad afferrare, in pochissimi secondi, la mazza da baseball che tiene dietro il bancone e a cacciare i banditi. I due ragazzi si sono allontanati con la velocità della luce e sono stati inseguiti in strada dal tabaccaio. Dopo è tornato in negozio e ha chiamato la poliiza, descrivendo i due giovani. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili della tentata rapina alla tabaccheria: sul posto sono arrivati gli uomini della Scientifica e i poliziotti della sezione Antirapine della Mobile.