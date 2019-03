Tagliano la cassaforte con un flessibile e rubano 20 mila euro di gioielli

Sono entrati all'interno dell'abitazione dopo aver forzato una finestra, passando per il balcone del primo piano. Raid di tre ladri alle 20 di sera: dopo essersi introdotti nella proprietà hanno usato una tettoia per calarsi sul balcone e poi entrare in casa. I malviventi sono andati a colpo sicuro: si sono diretti verso la cassaforte e l'hanno aperta con un flessibile. Il tutto in pochi minuti. Il bottino è stato rilevante: si parla di circa 20 mila euro di gioielli. La figlia dei proprietari ha visto i ladri ed ha chiamato i carabinieri: all'arrivo della pattuglia i ladri erano già scappati con il bottino. Le indagini sono in corso per identificarli.