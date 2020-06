Tappa a Parma del Premio Strega

Il primo incontro aperto al pubblico con i finalisti si terrà il 19 giugno come di consueto a Benevento, la città del Liquore Strega. Le tappe successive del tour vedono gli autori impegnati a San Benedetto del Tronto, a Cervo, per la settima edizione di Cervo Ti Strega, per arrivare a Parma lunedì 22 giugno.

Così l'Assessore alla Cultura Michele Guerra commenta l'iniziativa: “Siamo molto felici che la collaborazione con il Premio Strega possa avvenire nonostante le difficoltà che hanno travolto il programma di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. È un'occasione molto importante non soltanto per avere i sei scrittori finalisti nella nostra città ma per ribadire l'importanza della letteratura nel programma del 2020 e per riprendere insieme a loro un discorso che ci vede tutti cambiati ma che vuole mantenere forti quelli che sono i valori culturali che fino a questo punto avevamo espresso tutti insieme”.

Il totale dei voti espressi ha determinato i finalisti alla LXXIV edizione del premio annunciati ieri sul sito di Rai Cultura e su quello del Premio Strega, durante la diretta streaming dalla Camera di Commercio di Roma - Sala del Tempio di Adriano, si tratta di:

Sandro Veronesi, Il colibrì (La nave di Teseo) con 210 voti

Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi) con 199 voti

Valeria Parrella, Almarina (Einaudi) con 199 voti

Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli) con 181 voti

Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori) con 168 voti

Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri) con 137 voti

Accedono alla seconda votazione sei libri anziché cinque secondo l’art. 7 del regolamento di votazione che recita: Se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo (così definito secondo la classificazione delle associazioni di categoria e le conseguenti valutazioni del comitato direttivo), accede alla seconda votazione il libro (o in caso di ex aequo i libri) con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei (o più) candidati.

La serata del 22 giugno è organizzata nel rispetto di tutte le norme nazionali e regionali per contrastare la diffusione del Coronavirus ed è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo l'incontro si sposterà all'interno del cinema Astra.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE:

Le prenotazioni, obbligatorie per partecipare all'incontro, prenderanno il via a partire dalle ore 10 di lunedì 15 giugno.

Sarà possibile prenotarsi telefonando al numero 0521.218855 (dalle 10 alle 18) o tramite l'app al seguente link www. comune.parma.it/prenota (entro le ore 12 di venerdì 19 giugno).