Il taser? Presto anche agli agenti di Parma

C'è un'importante novità che riguarda anche il nostro territorio nel nuovo decreto sicurezza che il Governo sta per emanare. Il taser, la cosidetta pistola elettrica che tante polemiche ha suscitato e sta suscitando nelle città in cui è stato introdotto in Italia, verrà dato in dotazione anche agli agenti di polizia della nostra città. Nel decreto infatti è previsto l'utilizzo di questo strumento per tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna con più di 100 mila abitanti. Il taser potrà essere utilizzato anche dagli agenti della Municipale: in questo caso però toccherà al Comune pagare la strumentazione: si parla di circa mille euro per ogni pistola elettrica.