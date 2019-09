Stalker a 19 anni, pietre e minacce contro l'ex, poi cerca di aggredirla al parco Ducale: arrestato

Lo ha visto al parco Ducale, nascosto vicino alla panchina in cui erano seduti gli amici che stava per incontrare, ha avuto paura ed ha chiamato la polizia. Il giovane 19enne parmigiano, poi arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale dai poliziotti delle Volanti, infatti si era trasformato in uno stalker dopo che, nel mese di agosto, la relazione con una 18enne parmigiana si era conclusa.

Dalle pietre tirate contro il palazzo in cui lei abitava ai pedinamenti il giovanissimo stalker aveva messo in atto una serie di comportamenti, che, dopo gli accertamenti dei poliziotti, lo hanno fatto finire in manette. In particolare il giovane non aveva accettato la fine della relazione ed aveva reso la vita impossibile alla 18enne: si presentava sotto casa sua ad ogni ora del giorno e nei luoghi abituali di ritrovo con i suoi amici, entrava anche nel cortile dell'abitazione per tirare pietre, la pedinava quando usciva di casa. In un'occasione era già intervenuti i carabinieri: la 18enne aveva presentato una denuncia contro di lui.

Sabato pomeriggio la ragazza si trovava all'interno del parco Ducale per incontrare alcuni amici e si è trovata davanti proprio lui, un giovane con alle spalle alcune denunce per furto e segnalazioni in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il 19enne le ha bloccato la strada all'altezza del ponte Verdi, impedendole di proseguire, ed ha anche cercato di strapparle il telefono. Gli agenti delle Volanti sono arrivati subito sul posto, lo hanno bloccato, non senza fatica, e lo hanno ammanettato. Lo stalker infatti era molto agitato ed ha opposto resistenza al fermo, continuando ad inveire contro l'ex fidanzata e contro gli agenti