Tenta di prendere a cinghiate la moglie la notte di Capodanno: 48enne bloccato dai poliziotti

Stava minacciando la moglie all'esterno di un locale di Fognano, brandendo una cinghia e rivolgendosi con violenza e disprezzo nei suoi confronti quando sul posto sono arrivati i poliziotti. Un uomo di 48 anni, che ha cercato di aggredire la donna in presenza degli agenti, è stato denunciato per una serie di reati, dalla resistenza a pubblico ufficiale ai maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto alle 3.45 nella notte di Capodanno. Il marito della donna, visibilmente ubriaco, è uscito da un locale insieme a lei ed è andato in strada Chiesa di Fognano. Ha iniziato ad inveire contro la moglie, ad insultarlo e minacciata con in mano una cinghia. Qualche passante ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati immediatamente i poliziotti delle Volanti.

Al loro arrivo la donna ha chiesto aiuto mentre l'uomo si è ulteriormente agitato: ad un certo punto ha iniziato a correre contro la compagna per aggredirli. Gli agenti lo hanno bloccato, mettendosi in mezzo e per tutta risposta il 48enne li ha aggrediti a calci, pugni e manate.

Dopo averlo ammanettato per fermare la sua furia i poliziotti lo hanno portato in Questura e lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. La donna è stata portata in una località protetta insieme alla figlia minorenne. Il secondo figlio maggiorenne è arrivato sul posto dopo essere stato chiamato dalla madre ma non è stato coinvolto nell'aggressione. Sono in corso approfondimenti per la valutazione di eventuali misure restrittive nei confronti del 48enne.