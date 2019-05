Tenta di rapinare due prostitute fingendo di avere una pistola: arrestato 33enne

Ha tentato di rapinare due prostitute che si trovavano in via Pini, nei pressi di via Emilia Ovest. Un giovane 33enne è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che sono giunti sul posto dopo la segnalazione delle ragazze. In particolare l'uomo, le cui iniziali sono G.F. e che ha precedenti di polizia, nella notte si è avvicinato a due donne, minacciandole con un avvitatore, che ha estratto dalla cintola dei pantaloni, simulando di avere una pistola. Il 33enne ha chiesto alle prostitute di consegnarli i soldi: al loro rifiuto ha chiesto un rapporto sessuale. Le due ragazze, impaurite, si sono rifugiate a bordo di un'auto di passaggio: l'aggressore le ha seguito con la sua auto. A quel punto però le donne hanno chiamato la polizia: le Volanti hanno bloccato l'uomo in viale Mentana: per lui sono scattate le manette per tentata rapina aggravata.