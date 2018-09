Tenta di rapinare il Pam ma non riesce ad aprire la cassa: poi abbraccia la commessa e scappa

Ha tentato di rapinare il supermercato Pam di via Garibaldi ma non c'è riuscito, poi ha chiesto scusa alla commessa, che aveva minacciato con un taglierino e chiuso nel retro del negozio, ed è scappata. L'anomalo tentativo di rapina è avvenuto nella mattinata di ieri, verso le ore 12.30. La donna che si trovava da sola all'interno del supermercato in quel momento si è vista avvicinare da un uomo, che sembrava un normale cliente. Dopo aver chiesto un'informazione su un particolare tipo di salume si è tolto la 'maschera' ed ha estratto un taglierino. Il 60enne, armato, ha minacciato la commessa e l'ha costretta ad entrare nel retro del supermercato. Dopodichè ha cercato di aprire la cassa ma non c'è riuscito: a quel punto si è pentito, ha liberato la commessa e le ha chiesto scusa, cercando anche di abbracciarla. Dopo pochi secondi è scappato, chiedendo alla commessa di non denunciarlo. La donna ha chiamato i poliziotti, che si sono recati sul posto per un sopralluogo. Le immagini delle telecamere e le tracce che il rapinatore potrebbe aver lasciato all'intenrno del supemercato sono elementi utili alle indagini: la Scientifica ha lavorato alla ricerca di qualche impronta.