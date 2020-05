Tenta di rapinare tre negozi in mezz'ora ma viene cacciato da tre donne: 49enne arrestato dai carabinieri

Ha tentato per tre volte in mezz'ora la rapina ai danni di tre esercizi commerciali di Fidenza ma il suo piano è fallito tutte e tre le volte. Così un 49enne residente nel parmense, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri che sono riusciti a fermarlo dopo l'ultimo tentativo, avvenuto all'interno di una tabaccheria. Essenziale l'azione di un cliente che è riuscito a non far scappare l'improvvisato rapinatore.

Tutto era iniziato circa mezz'ora prima: l'uomo erano entrato all'interno di una cartoleria di via 25 Aprile con il volto travisato ed una pistola giocattolo: una delle due titolari è uscita dal negozio urlando e il rapinatore è scappato. Poco dopo si è diretto verso un market in largo Leopardi. Anche qui stesso copione: è entrato con il volto travisato ed ha minacciato le commesse con la pistola. Una di loro si è messa a gridare ed il 49enne è scappato.

Terzo ed ultimo tentativo in una tabaccheria: anche qui l'uomo è entrato ed ha minacciato le commesse ma una di loro lo ha cacciato dal negozio: mentre usciva è stato anche bloccato da un cliente. I militari sono arrivati sul posto in pochi attimi e lo hanno arrestato.