Tenta di rubare da Zara con uno zaino schermato: 21enne bloccato e denunciato

Ha cercato di rubare alcuni vestiti, per un valore complessivo di 175 euro, all'interno del negozio Zara di via Cavour a Parma utilizzanzo uno zaino schermato ma è stato bloccato e denunciato dai poliziotti delle Volanti, che sono intervenuti in pochi attimi sul luogo del furto. Un giovane 21enne italiano di origini senegalesi è entrato nel negozio nella mattinata di ieri, martedì 7 luglio, insieme ad altri tre amici.

Dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento nel camerino li ha messi nello zaino schermato - pensato appositamente per non far suonare le barriere antitaccheggio - ed ha cercato di uscire. Il giovane è stato però fermato dagli agenti che lo hanno perquisito, trovando i vestiti rubati. Lo zaino schermato è stato stato sequestrato: il giovane, con alle spalle un precedente specifico, è stato denunciato per tentato furto aggravato in concorso. Le altre tre persone non sono ancora state identificate: si sono infatti allontanate quando il personale del negozio gli ha chiesto di mettersi le mascherine, per rispettare le disposizioni di sicurezza per il rischio contagio da Covid-19.