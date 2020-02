Tenta di rubare nel supermercato della Ghiaia, poi aggredisce e lancia oggetti contro l'addetto alla sicurezza: 24enne arrestato

Ha cercato di rubare alcuni generi alimentari all'interno del supermercato di piazza Ghiaia, è stato scoperto dall'addetto alla vigilanza, lo ha aggredito ed è stato poi bloccati dai carabinieri. Un italiano di 24 anni, con alle spalle numerosi precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio, è stato arrestato nel pomeriggio del 4 febbraio dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile, che sono intervenuti - in pochi attimi - dopo la segnalazione del titolare del negozio e sono riusciti a fermare il giovane, arrestato con le accuse di rapina impropria e lesioni aggravate.

Secondo le prime informazioni il giovane, dopo essere entrato nel market con un normale cliente, ha cercato di prendere alcuni generi alimentari. Dopo essere stato scoperto dall'addetto alla sicurezza lo ha aggredito, scagliandoli contro anche alcuni oggetti contundenti per cercare di scappare. Ma, proprio in quel momento, i carabinieri sono arrivati in piazza Ghiaia e sono riusciti a bloccarlo. Ora si trova nelle camere di sicurezza della Caserma, in attesa del processo per direttissima.