Tenta di rubare una bicicletta in stazione: arrestato 30enne marocchino

Ha cercato di rubare una bicicletta parcheggiata in una delle rastrelliere posizionate di fronte alla stazione ferroviaria di Parma ma, mentre cercava di forzare il lucchetto con il sellino della bici, è stato visto e bloccato dagli agenti della polizia Ferroviaria che, proprio in quel momento, stavano effettuando alcuni controlli.

Un giovane marocchino di 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato nella serata di lunedì 6 luglio con l'accusa di tentato furto aggravato. Il giovane, con alle spalle alcuni precedenti per borseggi e danneggiamenti, è stato visto mentre si trovava davanti all'ingresso principale di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa mentre armeggiava con il sellino della bicicletta, una city bike nera: a quel punto i poliziotti hanno riconosciuto il giovane e lo hanno bloccato, arrestandolo.

L'uomo, che ha un permesso di soggiorno per motivi famigliari e vive in provincia di Parma, verrà sottoposto al processo per direttissima. La bicicletta, che è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, è una city Bike nera di marca Imperia e modello Moving, con un voluminoso cestino porta oggetti: il proprietario non è ancora stato rintracciato. I poliziotti hanno posizionato un avviso nel luogo del tentato furto.